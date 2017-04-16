قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع في شهر رمضان، كما سيتم زيادة المعروض من السلع، مضيفا أن زيادة دعم مخصصات السلع التموينية في شهر رمضان، لابد من دراستها وعرضها على وزير المالية قبل التنفيذ.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي، أن سعر اللحوم الحية المستوردة بين 75 الي 80 جنيها، وليس أكثر، كما تمت زيادة استيراد اللحوم الى 20 الف طن، وبالنسبة إلى سعر الأرز المصري في الجمعيات الاستهلاكية فهو 6 جنيهات ونصف.

وكشف أنه سيتم ضخ 18 طنًا من الأسماك بالتعاون مع وزارة الزراعة، وبالنسبة إلى أسعار اللحوم المجمدة فهي ما بين 55 و60 جنيهًا.

وتابع المصيلحي أن التضخم يُقاس الآن بالمقارنة بالسنة الماضية، على الرغم من أن سعر الصرف كان أقل في السنة الماضية، مشددًا على أن التضخم أكثر عنصر يؤثر على دخل أي مواطن سواء غني أو فقير.

ورأى وزير التموين أن المشكلة الأساسية هي مشكلة دخول وإنتاج وليس مشكلة أسعار فقط، وأنه يجب إعادة النظر في العملية الانتاجية.

برنامج هنا العاصمة يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام التاسعة مساء.