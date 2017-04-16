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زعيم المعارضة التركية: مؤيدو التعديلات الدستورية تجاوزوا الحدود
زعيم المعارضة التركي كمال كليجدار

زعيم المعارضة التركية: مؤيدو التعديلات الدستورية تجاوزوا الحدود

الأحد، 16 ابريل 2017 11:03 ص
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أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن الاستفتاء على التعديلات الدستوية أجرى في ظروف غير عادلة، وأن حزب العدالة والتنمية قد تجاوز الحدود القانونية.

وأضاف أوغلو في التصريحات التي نقلتها صحيفة “الجارديان” البريطانية أن شرعية الاستفتاء موضع نقاش، حيث هناك حجة قانونية قوية وهي أن هذا الاستفتاء جرى في وقت عصيب، لا يمكن التوافق فيه على دستور.

يذكر أن هذه التعديلات التي تمت الموافقة عليها بنسبة حوالي 51% تحول نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي، حيث تمنح اردوغان سلطة تعيين قادة الجيش، وإلغاء منصب رئيس الوزراء إلى جانب جعل دور البرلمان مهمشا.

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