قال وزير التربية والتعليم الفني الدكتور، طارق شوقي، إن الوزارة اتخذت قرارًا بمراجعة الكتب الدراسية في جميع المراحل التعليمية، من ناحية تقليل وتخفيض طباعة الكتب العام المقبل، لكونها تُسبب تكلفة “باهظة” على الدولة، في الوقت الذي يكون فيه أيضًا شراء للكتب الخارجية من المواطنين، مضيفًا: “الدولة بـ تدفع أموالًا كثيرة في طباعة الكتب”

وأضاف شوقي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”، أن الدول حاليًا تسير في تجاه العالم الرقمي، من ناحية كيفية البحث عن المعلومة.

وتابع شوقي أنه: “يُوجد كتاب عن القيم والأخلاق والمواطنة، فمن المؤكد أن الوزارة ستأخذ منه بعض الأنشطة عن فكرة القيم والأخلاقيات والمواطنة لتدريسها في المناهج، وليس بالطريقة الكلاسيكية”.

وأوضح شوقي أن الوزارة تقوم حاليًا بتدريب الطلاب في كيفية البحث عن المعلومة، لأنّ الوزارة أخذت قرارًا في هذا المجال.