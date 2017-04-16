قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب ظهور نتائج الاستفتاء على التعديل الدستوري إنه بدأ يناقش مع رئيس الوزراء والمعارضة القومية مسألة إعادة عقوبة الإعدام من جديد في تركيا.

وأضاف أردوغان إنه سينظر في مسألة إجراء استفتاء حول إعادة عقوبة الإعدام إذا لزم الأمر، بحسب ما نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأجرت تركيا اليوم استفتاء لتعديل دستور البلاد وتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، وهو الاستفتاء الذي تم تمريره بشق الأنفس والذي سيعطي سلطات واسعة لأردوغان.