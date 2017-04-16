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مجلس أوروبا: يجب على القيادة التركية التفكير في الخطوات القادمة
التعديلات الدستورية التركية - اردوغان

مجلس أوروبا: يجب على القيادة التركية التفكير في الخطوات القادمة

الأحد، 16 ابريل 2017 11:08 ص

قال مجلس أوروبا اليوم الأحد إن القيادة التركية يجب أن تفكر بعناية بشأن خطواتها القادمة بالنظر إلى النتيجة المتقاربة في الاستفتاء الذي أجرته تركيا اليوم لمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات جديدة.
وقال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند في بيان “الناخبون الأتراك صوتوا على التعديلات على الدستور. بالنظر إلى النتيجة المتقاربة فإنه يتعين على القيادة التركية أن تفكر في الخطوات القادمة بعناية.”
وأضاف “من المهم تماما استقلال القضاء تماشيا مع مبدأ سيادة القانون الوارد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. مجلس أوروبا الذي يضم تركيا في عضويته مستعد لدعم الدولة (تركيا) في هذه العملية”.

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