 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 12:15 صباحاً
روابط سريعة
عمرو أديب: الرقص أمام لجان الاقتراع في تركيا "حلال" للقرضاوي والإخوان
عمرو اديب ـ برنامج كل يوم‎

عمرو أديب: الرقص أمام لجان الاقتراع في تركيا "حلال" للقرضاوي والإخوان

الأحد، 16 ابريل 2017 10:47 ص
متابعات

عرض الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من الفتيات والنساء الأتراك يرقصن أمام لجان الاستفتاء علي التعديل الدستورى الذي طرحه الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” التي من شأنها ان تصنع حاكماًُ ديكتاتوريًا ينفرد بالقرارات .

وقال “أديب”، في برنامجه «كل يوم» المذاع عبر فضائية «on.E»، إن القرضاوي أو الجزيرة القطرية أو جماعة الإخوان ، لم يجرؤ أي منهم ان يسخر من الرقص في تلك الحالة ، فهو بالنسبة لهم «حلال حلال حلال » ، ولكن الرقص أمام اللجان المصرية حرام ومخالف للشرع .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3