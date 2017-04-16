عرض الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من الفتيات والنساء الأتراك يرقصن أمام لجان الاستفتاء علي التعديل الدستورى الذي طرحه الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” التي من شأنها ان تصنع حاكماًُ ديكتاتوريًا ينفرد بالقرارات .

وقال “أديب”، في برنامجه «كل يوم» المذاع عبر فضائية «on.E»، إن القرضاوي أو الجزيرة القطرية أو جماعة الإخوان ، لم يجرؤ أي منهم ان يسخر من الرقص في تلك الحالة ، فهو بالنسبة لهم «حلال حلال حلال » ، ولكن الرقص أمام اللجان المصرية حرام ومخالف للشرع .