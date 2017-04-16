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وزير الدفاع اللبناني: الإرهاب لن يجد مكانا له في أرضنا
علم لبنان الجمهورية اللبنانية

وزير الدفاع اللبناني: الإرهاب لن يجد مكانا له في أرضنا

الأحد، 16 ابريل 2017 10:42 ص
أ ش أ

شدد وزير الدفاع اللبناني يعقوب رياض الصراف على أن الإرهاب لن يجد مكانا له في أرض لبنان ، مشيرا إلى ارتياحه لأجواء عيد الفصح وما رافقها من إجراءات أمنية ، مشيداً بكل عسكري ترك بيته وأهله ورابض على الحدود الشمالية والجنوبية وانتشر داخل المناطق كافة وحول دور العبادة.

وأعرب الصراف عن أمله أن تتمكن الحكومة من اجتياز الصعوبات ومعالجة المشكلات القائمة، مؤكدا أن الوصول إلى قانون انتخاب عادل من شأنه أن يكون الخطوة الأولى في مسيرة الألف ميل الإصلاحية.

وقال إن رئيس الوزراء سعد الحريري لديه الكثير من المشاريع الإنمائية والأمل في توفير الظروف ، ما سينعكس إيجابيا على جميع المناطق، لافتاً إلى الجلسات الوزارية المتكررة للوقوف عند احتياجات المناطق المختلفة.

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