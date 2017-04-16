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هذه رسالة مرتضى منصور للأهلي
مرتضى منصور

هذه رسالة مرتضى منصور للأهلي

الأحد، 16 ابريل 2017 10:41 ص
كتب - متابعات

بعث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالته للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته، قائلًا “بلاش التحرش الرياضي بنادي الزمالك”.
وأوضح “منصور” في حواره ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور” مساء اليوم الأحد: “لو مكنتش كسبت المقاصة النهارده 3/0 بفضل ربنا والقرآن الكريم، كنت همشي من النادي، فهناك قرف وقازورة كانت بتتعمل تحت الأرض”.
ولفت رئيس نادي الزمالك، إلى أن الشركة الراعية للدوري يعمل بها 5 من أعضاء اتحاد الكرة برواتب من 200 إلى 300 ألف جنيه شهريًا.

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