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أردوغان : تركيا اتخذت قرارا تاريخيا بموافقة 25 مليون ناخب
رجب طيب اردوغان رئيس تركيا

أردوغان : تركيا اتخذت قرارا تاريخيا بموافقة 25 مليون ناخب

الأحد، 16 ابريل 2017 10:29 م
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قال الرئيس التركي طيب إردوغان إن تركيا اتخذت قرارا تاريخيا بدعم نظام رئاسي تنفيذي مضيفا أن معسكر “نعم” حصل على 25 مليون صوت في الاستفتاء الذي أجري اليوم الأحد بزيادة 1.3 مليون على معسكر “لا”.

وقال أردوغان متحدثا من مقر إقامته الرسمي في اسطنبول إن الاستفتاء أغلق الباب على تاريخ طويل من التدخل العسكري في الحكومات في تركيا.

وأضاف “تركيا تقرر للمرة الأولى في تاريخها بإرادة البرلمان وإرادة شعبها مثل هذا التغيير المهم.”

وتابع “للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية نغير نظامنا الحاكم من خلال سياسات مدنية، ولهذا السبب فهذا أمر في غاية الأهمية.”

وأظهرت نتائج لوكالة “الأناضول” التي تديرها الدولة تقدم معسكر “نعم” بفارق ضئيل إذ حصل على 51 في المئة من الأصوات.

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