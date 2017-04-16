شدد المخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب، على أن أي انتقادات في مناهج التعليم الأزهرية لا يقلل من مؤسسة الأزهر، مشيرا إلى أنه من حق الجميع انتقاد كل المؤسسات، ولا أحد فوق النقد.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على شاشة “النهار”، إنه يرفض شخصنة المسألة ويرفض أي هجوم يدعو لشخصنة القضية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من التساؤلات تحتاج إلى إجابة واضحة ومحددة، ومنها معرفة حد الردة.

ولفت إلى أن الحديث عن وجود آراء متشددة في مناهج الأزهر لا يجب أن يزعج أحد، مشيرا إلى أن الأمر لا يخرج عن مناقشة موضوعية، إلا أنه لا يجب المساس بمؤسسة الأزهر أو أي شئ يطال مقام شيخ الأزهر.