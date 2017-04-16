قال المحلل السياسى التركى إسحق حنفى، إن التعديلات الدستورية التركية لن تأتى بأى فائدة للشعب التركى، ومن ضمن بنودها النظام الاستبدادى الذى يرجع تركيا إلى السلطنة العثمانية، لافتا إلى أن أردوغان يستخدم تلك السلطة الاستبدادية منذ فترة ويحاول أن يقنن وضعه الحالى.

وأضاف “حنفى”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بتوقيت القاهرة” الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على فضائية ON Live، أن التعديلات الدستورية تنص على استقلال القضاء شكليًا، لأن القضاء غير مستقل فى الممارسة والتطبيق، مشيرًا إلى أن المحاكم المدنية التركية تحت أمر أردوغان أكثر من المحاكم العسكرية، كما أن هناك أكثر من 100 ألف شخص بالسجون التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة المدبرة من قِبَل أردوغان.