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رئيس الوزراء التركي: نفتح صفحة جديدة في تاريخ ديمقراطيتنا
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ‎

رئيس الوزراء التركي: نفتح صفحة جديدة في تاريخ ديمقراطيتنا

الأحد، 16 ابريل 2017 10:14 م
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قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم: إنهم سيبدأون مرحلة التفاهم مع الجميع من أجل بناء تركيا، أمة واحدة وشعب واحد.

ودعا يلدريم الإرهابيين الخونة أن يرحلوا من البلاد، ووجه شكرا خاصا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفقًا لقناة “تي أر تي” التركية.

وأضاف، خلال كلمة من مقر حزب العدالة والتنمية، في العاصمة أنقرة: «إننا نفتح صفحة جديدة في تاريخ ديمقراطيتنا، وأشكر الشعب التركي والجالية التي تعيش في الخارج؛ لمشاركتها في الانتخابات، موضحا أنها مناسبة تشير إلى أن الشعب هو من يقرر مصير هذا البلد وهو صاحب الإرادة».

كانت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أعلنت مساء اليوم الأحد، أن 51.20% صوتوا بـ«نعم»، لصالح التعديلات الدستورية التركية، مقابل 48،80%، وذلك بعد فرز ما يقرب من 99،99% من صناديق الاقتراع.

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