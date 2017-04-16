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الأحد 16 ابريل 2017 10:40 مساءً
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شاهد.. فيديو لإحباط مخطط إرهابي لاستهداف الكنائس
الامن المصري

شاهد.. فيديو لإحباط مخطط إرهابي لاستهداف الكنائس

الأحد، 16 ابريل 2017 10:08 م
كتب - متابعات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين نجاح جهاز الأمن الوطنى فى إحباط أضخم مخطط إرهابى لاستهداف سلسلة من الكنائس والشخصيات القبطية فى محافظات الدلتا والإسكندرية، بعد حادثى كنيستى مار جرجس ومار مرقس.

وقبضت القوات على 13 من الإرهابيين، بحوزتهم متفجرات جهزوها لاستهداف الكنائس خلال الأيام المقبلة، وضبطت أطنان متفجرات، وألغام أرضية، ومفجرات حربية.



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