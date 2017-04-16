بعد فرز 21 % من الأصوات التركية.. 64 % قالوا "نعم"

أعلنت شبكة “روسيا اليوم” في نبأ عاجل لها إنه بعد فرز حو 21 % من الأصوات تبين أن 64 % من الأصوات التركية قالت “نعم” للتعديلات الدستورية الجديدة التى من شأنها توسيع ...