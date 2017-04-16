أكد محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن جماعة الإخوان كانت تحاول اغتياله معنويًا وماديًا، مؤكدًا أنه بعد عام ونصف تيقنت جهات التحقيق من عدم صحة الاتهامات الكيدية التي قدمت ضده.

وأشار أبو العينين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج، «على مسئوليتي» ، المذاع على فضائية، « صدى البلد »، ويقدمه الإعلامي « أحمد موسى »، إلى أن أحد المسئولين الذين قاموا بتلفيق التهم له، قام بالاعتراف بأنه كان يأمر بتوجيه عدد من التهم التي لا أساس لها.

وأضاف: « التزمت الصمت طوال الفترة الماضية في انتظار حكم القضاء العادل، وصدر قرار من رئيس جهاز الكسب غير المشروع بحفظ جميع البلاغات المقدمة ضدي لعدم صحتها».

وتابع أبو العنيين: « الأراضي التي حصلت عليها أقمت عليها مصانع ولم أبع مترًا واحدًا منها، ولا أملك أموالًا خارج مصر وكل استثماراتي في خدمة البلد وأثق في نفسي ولا أهاب أحدا لأنني أسير على الطريق الصحيح».

واستطرد أبو العينين: « حكم اليوم وسام وشرف على صدري والقضاء سيظل شامخًا ومصر بخير والقضاء سيظل بخير»، منوهًا بأنه رفض التعليق على أحكام القضاء احترامًا وتقديرًا، بالرغم من تعرضه لمحاولات ابتزاز عديدة.