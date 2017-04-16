مستشار ترامب: الرئيس سيضع حدا لتهديدات كوريا الشماليةالأحد، 16 ابريل 2017 10:08 م
أعلن هربرت ريموند ماكماستر مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي أن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ إجراء من أجل وضع حد لتهديدات كوريا الشمالية للولايات المتحدة.
وأضاف ماكماستر في حوار أجراه من كابول مع شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية - ” إن ترامب لن يسمح لزعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون بامتلاك القدرة على تهديد الولايات المتحدة ، وسيقدم ترامب على إجراء من شأنه أن يحقق المصلحة الأفضل للشعب الأمريكي” ، غير أنه لم يكشف عن طبيعة هذا الإجراء.
ووصف ماكماستر التجربة الصاروخية الفاشلة التي أجرتها كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم الأحد فقال “إن ما أقدم عليه النظام الحاكم في كوريا الشمالية يمثل خطوة استفزازية تنطوى على تهديد وزعزعة للاستقرار في المنطقة”.
وأضاف ” أعتقد أن هناك إجماعا دوليا في الوقت الراهن يشمل الصين وقادتها أيضا بأن مثل هذا الموقف من جانب كوريا الشمالية لا يمكن أن يستمر ، وأن ترامب أوضح أنه لا يمكن أن يسمح بتهديد الولايات المتحدة أو حلفائها أو شركائها في المنطقة من جانب هذا النظام المعادي في كوريا الشمالية والذي يملك أسلحة نووية”.
وتابع ” إن الولايات المتحدة تتعاون مع حلفائها والصين من أجل وضع مجموعة من الخيارات أمام ترامب الذي طلب أيضا من مجلس الأمن القومي ضرورة إدماج وتوحيد الجهود المبذولة من جانب وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة المخابرات الأمريكية من أجل وضع عدد من الخيارات؛ بحيث تكون جاهزة للتعامل مع كوريا الشمالية في حالة استمرارها في اتخاذ خطوات أخرى من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة”.
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