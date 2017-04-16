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كيف علقت الجارديان على براءة آية حجازي؟
آية حجازي

كيف علقت الجارديان على براءة آية حجازي؟

الأحد، 16 ابريل 2017 10:21 م
كتب - متابعات

“انتظروا 1079 يوما ليعرفوا مصيرهم”... هكذا ردت صحيفة الجارديان على حكم البراءة الذي حصلت عليه آية حجازي وآخرين صباح اليوم الأحد بعد قضاء 3 سنوات في الحبس الاحتياطي في اتهامات تتعلق بالإتجار الجنسي في الأطفال.
وقالت الجارديان: “النتيجة التي خلصت إليها قضية آية حجازي تبدو وقد تأثرت بشدة بالعلاقات المصرية الدافئة الجديدة مع الولايات المتحدة”.
وتعالت الصيحات في قاعة المحكمة بعد الحكم واحتضنت آية حجازي زوجها المتهم أيضا في نفس القضية محمد حسنين”.
وقُبض على آية حجازي ووزوجها في مايو 2014 في أعقاب مداهمة لمقر مؤسسة “بلادي” المعنية بأطفال الشوارع.

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