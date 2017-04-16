نشرت صحيفة “جمهوريت” التركية، مقطع فيديو يظهر فيه اعتراض المواطنين في مدينة إسطنبول على نتائج التصويت على التعديلات الدستورية.

ويظهر في الفيديو قيام المواطنين بالنقر على الأواني والحلل في محاولة؛ للتعبير عن رفضهم لنتائج التصويت على التعديلات الدستورية التي وضعها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

يذكر أن هذه التعديلات التي تمت الموافقة عليها بنسبة حوالي 51% تحول نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي، حيث يمنح أردوغان سلطة تعيين قادة الجيش، ويلغى منصب رئيس الوزراء إلى جانب يجعل دور البرلمان مهمشًا.