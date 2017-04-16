 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 10:40 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. احتجاجات بـ«الأواني» في إسطنبول رفضا لنتائج الاستفتاء
استمرار الاحتجاجات في تركيا

بالفيديو.. احتجاجات بـ«الأواني» في إسطنبول رفضا لنتائج الاستفتاء

الأحد، 16 ابريل 2017 09:52 م
متابعات

نشرت صحيفة “جمهوريت” التركية، مقطع فيديو يظهر فيه اعتراض المواطنين في مدينة إسطنبول على نتائج التصويت على التعديلات الدستورية.

ويظهر في الفيديو قيام المواطنين بالنقر على الأواني والحلل في محاولة؛ للتعبير عن رفضهم لنتائج التصويت على التعديلات الدستورية التي وضعها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

يذكر أن هذه التعديلات التي تمت الموافقة عليها بنسبة حوالي 51% تحول نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي، حيث يمنح أردوغان سلطة تعيين قادة الجيش، ويلغى منصب رئيس الوزراء إلى جانب يجعل دور البرلمان مهمشًا.


Yurttaşlar tencere, tava çalarak refarandum... من طرف cumhuriyet
اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3