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كيف قطعت نشوى مصطفى "صباع أخوها"؟!
نشوى مصطفى

كيف قطعت نشوى مصطفى "صباع أخوها"؟!

الأحد، 16 ابريل 2017 10:03 م
كتب - متابعات

قثالت والدة الفنانة نشوى مصطفى، إن  أكبر مصيبة لابنتها، هي أنها “قطعت صباع أخوها”.

وحكت الفنانة نشوى مصطفى خلال لقاء ببرنامج “تلاتة فى واحد”، على فضائية “ON E”، مع الفنانة شيماء سيف، تفاصيل قصع أصبع شقيقها، لافتة إلى أن شقيقها محمد كان يبلغ من العمر عام ونصف، وكانت تكبره بـ 19 عاماً، لافتة إلى أنه وقت امتحاناتها فى الجامعة كان محمد يلعب بـ “مصفى بها جوانب حادة”.

ولفتت إلى أن شقيقها كان يؤثر على مذاكرتها، فأقبلت على منعه من اللعب، وشدت المصفى من يده مما قطع عقلة من إصبعه، مردفة :”وشارع شبرا بحاله اتلم عندنا وصريخ مستمر بلا انقطاع”.

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