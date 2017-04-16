قائد عسكري فلبيني: "أبو سياف" تعدم رهينة ضمن 4 تم اختطافهم

قال البريجادير جنرال سيريليتو سوبيجانا، القائد العسكري على جزيرة جولو جنوبي الفلبين ، إن جماعة أبو سياف المتشددة والمرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي أعدمت رهينة من أربعة صيادين فلبيين تم احتجازهم في ديسمبر من العام الماضي.

وأوضح المسؤول العسكري الفلبيني - في تصريح نقلته قناة “يورو نيوز” الإخبارية، اليوم الأحد - أن عملية قتل الرهينة تمت في غابة ولم تحصل السلطات على جثته حتى الآن.

كانت جماعة أبو سياف خطفت نويل بيسكوندي وثلاثة آخرين هم أفراد طاقمه في ديسمبر وهم على متن زورق صيد في بحر سليبيس.

يذكر أن جماعة أبو سياف صغيرة لكنها تتسم بالعنف وتشتهر بعمليات قطع الرأس والخطف والتفجيرات والابتزاز في جنوب الفلبين.