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تشغيل خط بوتاجاز القطامية بعد الانتهاء من إصلاحه
خط الغاز بالعريش

تشغيل خط بوتاجاز القطامية بعد الانتهاء من إصلاحه

الأحد، 16 ابريل 2017 09:37 م
محيط ووكالات

قال المهندس عبد المنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، إنه تمت الاستعانة بمركز معلومات شبكة القاهرة الكبرى قبل البدء فى أعمال الصيانة والحفر وإصلاح خط بوتاجاز القطامية، للاستدلال على وجود مرافق بالأماكن المخططة للحفر.

وقال رئيس شركة أنابيب البترول: “تم بالفعل الانتهاء من تطبيب الخط من الجهتين بطبة هيدروليكية لمنع أى تسريب، تمهيدًا لاستبدال الجزء التالف من الخط صباح اليوم، وإنهاء أعمال الإصلاح وفتح البلوف المغلقة وإعادة تشغيل الخط”.

وأوضح حافظ أن الخط الذى تم تشغيله منذ عام 1990 يتم من خلاله نقل البوتاجاز من السويس لمراكز تعبئة البوتاجاز فى مسطرد والقطامية ويعمل بكفاءة عالية ويتم التحكم فى تشغيله من خلال غرف البلوف المنتشرة على امتداد مساره.

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