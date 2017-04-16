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ضبط 21 مطلوبا من المحكوم عليهم في قضايا بشمال سيناء
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

ضبط 21 مطلوبا من المحكوم عليهم في قضايا بشمال سيناء

الأحد، 16 ابريل 2017 10:56 ص
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اعتقلت أجهزة الأمن في شمال سيناء 21 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة ، حيث تم احالتهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأوضح مصدر أمني أنه في مجال تنفيذ الأحكام ، تم ضبط “4” محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي ، و“5” محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف ، و“5” محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات ، و“7” محكوما عليهم بالمخالفة.

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