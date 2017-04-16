اعتقلت أجهزة الأمن في شمال سيناء 21 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة ، حيث تم احالتهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأوضح مصدر أمني أنه في مجال تنفيذ الأحكام ، تم ضبط “4” محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي ، و“5” محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف ، و“5” محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات ، و“7” محكوما عليهم بالمخالفة.