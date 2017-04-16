تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان المغربي سعد لمجرد في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، بعد اطلاق سراحه.

وظهر سعد بمعنويات مرتفعة، وهو يتمايل على أنغام موسيقى إحدى الفرق التي تمتهن “موسيقى الشارع” بالعاصمة الفرنسية باريس، وبدا في كامل صحته وعافيته.

يذكر أن سعد لمجرد كان قد تم إلقاء القبض عليه في 26 أكتوبر العام الماضي بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى “لورا بريول” والاعتداء عليها جسدياً، إلا أن مصلحة الطب الشرعي أثبتت عدم وجود آثار للسائل المنوي الخاص بالمطرب المغربي على جسد الفتاة الفرنسية، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في هذه القضية الأحد المقبل.