وصلت إلى مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد 46 رحلة قادمة من عدة دول آسيوية وعربية لنقل 1400 سائح من جنسيات مختلفة، لزيارة الأماكن السياحية والتاريخية بالقاهرة والمحافظات المختلفة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف شرطة السياحة بمطار القاهرة الدولى.

ضمت المجموعات السياحية جنسيات يابانية وإندونيسية وتايوانية، إضافة إلى جنسيات عربية أخرى من السعودية والإمارات والبحرين والكويت، إضافة إلى مجموعة من بريطانيا وأمريكا، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم بإشراف شرطة السياحة، وتم تأمينهم حتى خروجهم من دائرة المطار لمحال إقاماتهم.