 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 10:44 مساءً
روابط سريعة
البشير: لن أترك أي بقعة من السودان دون أن يحل بها الأمن والسلام
الرئيس السوداني عمر البشير

البشير: لن أترك أي بقعة من السودان دون أن يحل بها الأمن والسلام

الأحد، 16 ابريل 2017 09:28 م
أ ش أ

قال الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، إنه لن يترك أي بقعة من السودان خارج سيطرة الدولة، ودون أن يحل بها الأمن والسلام والاستقرار، داعيًا ما تبقى من الحركات المسلحة للحاق بركب الوفاق، مشددًا على أن الوطن يسع الجميع.

وأضاف البشير ـ في كلمته خلال المؤتمر التنشيطي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، بولاية الخرطوم ـ ” أقبلنا على الحوار بإرادة سودانية خالصة دون أي ضغوط خارجية، فلا يستطيع أحد أن يمارس علينا ضغوطا”.

وتابع: “سنحاول استيعاب كل قوى الحوار الوطني البالغة 126 حزبًا وحركة في حكومة الوفاق الوطني، ولكن بعد انتخابات 2020، سيمثل الجميع بأوزانهم الانتخابية”، مؤكدًا ترحيبه بالأعضاء الجدد المنضمين لحزب المؤتمر الوطني، والمساواة الكاملة بين كافة الأعضاء جدد وقدامى.

من جانبه، قال أمين عام حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور علي الحاج إنهم تركوا السلاح والتنافر والتشاحن واستجابوا لمبادرة رئيس الجمهورية في الحوار والوثيقة الوطنية، وسيعملون على مصلحة وخير الوطن.

وأضاف: “سنتعاون مع المؤتمر الوطني وأحزاب الحوار الوطني دون شروط مسبقة أو سقوفات مطالب، برضاء وشفافية، لنبذ الماضي والتقدم نحو المستقبل، وإعمال الحوار لحل المشاكل التي تعترضنا”.

ودعا الحاج كل القوى السياسية السودانية للعمل على رفع الحصار الاقتصادي عن السودان نهائيًا، مطالبًا الذين ما زالوا يحملون السلاح والقوى السياسية المعارضة للانضمام للحوار والوثيقة الوطنية، للم شمل السودانيين جميعًا في حضن الوطن.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3