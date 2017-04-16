يواصل الفنان محمد هنيدي، تسجيل مسلسله الإذاعي الجديد “البخيل هو أنا”، ومن المقرر إذاعته على راديو 9090، رمضان المقبل.

“البخيل هو أنا” بطولة رانيا يوسف، للمرة الأولى أمام ميكروفون الإذاعة، ورجاء الجداوي، وطارق عبد العزيز، ونور إيهاب، وهو من تأليف إسلام شلباية رئيس ورشة الكتابة في راديو 9090، وإخراج تامر حسني غنيم.