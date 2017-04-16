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سويلم: لا تراجع أو استسلام مع مرتضى منصور
مرتضى منصور‎

سويلم: لا تراجع أو استسلام مع مرتضى منصور

الأحد، 16 ابريل 2017 09:44 م
كتب - متابعات

أكد معتز الدمرداش مقدم برنامج “90 دقيقة”، أن العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وعضو مجلس النواب، أكد أن اللائحة سوف تطبق على الزمالك وتم اعتماد النتيجة ولا تراجع ولا استسلام لرئيس الزمالك مرتضى منصور،

ورد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قائلا لـ”سويلم”: “أنت رجل ضابط شرطة شجاع وعضو برلمان بس هيبقى فيه تراجع واستسلام”.

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