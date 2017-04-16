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قوات الأمن الباكستانية تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر
عناصر من الشرطة الباكستانية

خلال حملة ضد طالبان

قوات الأمن الباكستانية تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر

الأحد، 16 ابريل 2017 09:25 م
أ ش أ

نفذت قوات الأمن الباكستانية حملة ضد مواقع حركة طالبان في مدينة كاليا أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية ـ فى نشرتها باللغة الانجليزية ـ أن الحملة تمكنت من ضبط مجموعة ضخمة من الصواريخ والمتفجرات والقنابل وقذائف المورتر ، فضلا عن أجهزة اتصال.

وأشارت الى أن قوات الأمن قامت خلال الحملة بتدمير عدد من الأنفاق التي أنشأتها طالبان الباكستانية وأن الكميات الضخمة من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها تثبت أن الحركة كان تعد لتنفيذ هجوم إرهابي كبير.

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