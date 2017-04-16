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سحر نصر تترأس وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن
وزيرة التعاون الدولي سحر نصر‎

سحر نصر تترأس وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن

الأحد، 16 ابريل 2017 09:27 م
محيط

تترأس الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية (واشنطن) ، والتي تنعقد خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل الجاري.

وأوضح بيان للوزارة أنه من المنتظر أن تعقد نصر عدة لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ، وتتحدث في عدة جلسات رفيعة المستوى.

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