تترأس الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية (واشنطن) ، والتي تنعقد خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل الجاري.

وأوضح بيان للوزارة أنه من المنتظر أن تعقد نصر عدة لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ، وتتحدث في عدة جلسات رفيعة المستوى.