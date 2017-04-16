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مقتل وإصابة 3 قراصنة بالقرب من السواحل الصومالية
قراصنة صوماليون

مقتل وإصابة 3 قراصنة بالقرب من السواحل الصومالية

الأحد، 16 ابريل 2017 09:23 م
أ ش أ

لقي اثنان من القراصنة الصوماليين مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح، أثناء محاولتهم القرصنة على سفينة مجهولة الهوية بالقرب من السواحل الصومالية.

ونقلت إذاعة “شابيلي” الصومالية عن مسؤول صومالي قوله، اليوم الأحد إن “القتيلين جزء من مجموعة كبيرة تتكون من 9 قراصنة حاولوا القرصنة على سفينة، بينما منعتهم قوة بحرية دولية بإطلاق النار عليهم”، لافتًا إلى هروب 6 قراصنة آخرين من الهجوم.

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