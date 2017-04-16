أكد أحمد أمين محمد بغدادي، شقيق ممدوح بغدادي المتهم بتفجير كنيسة مارجرجس بطنطا، أن “ممدوح” شقيقه الأكبر ومن محافظة قنا، مضيفًا: “أخويا كان إنسان كويس وطيب وملتزم منذ 12 عامًا ولم ينضم للجماعات”.

وقال في حواره ببرنامج “على مسؤليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الأحد، أن شقيقه مختفي من منتصف شهر ديسمبر الماضي، منوهًا إلى أنه كان يتعامل مع أسرته بشكل طبيعي.

ولفت إلى أن شقيقه حاصل على ليسانس آداب، وكان يعمل في “المساحة”، منوهًا أنه يتعامل مع الجميع وليس لديه مشكلة مع أحد.