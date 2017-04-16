أكد وزير السكن والعمران والمدينة الجزائري عبد المجيد تبون أن أعمال جامع الجزائر الأعظم دخلت حاليًا مرحلة جديدة عنوانها “الدقة والإتقان”، مؤكدًا أن الملامح النهائية للجامع بدأت تبرز تدريجيًا، فيما يرتقب استلام قاعة الصلاة وباحة الجامع والمئذنة مع نهاية العام الجاري.

وقال الوزير خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى جامع الجزائر الأعظم، اليوم الأحد إن العمل منصب حاليًا على الجوانب التقنية بعد الانتهاء من الأعمال الكبرى، مضيفًا أن الجامع حاليًا بصدد التحضير لتنصيب المحطة الكهربائية التي ستمون الجامع بأكمله، مقدرًا حجم استهلاك الجامع بعد استلامه نهاية 2018 بما يعادل استهلاك 12 ألف مسكن.