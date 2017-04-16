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حزب تركي معارض: النتائج ليست نهائية قبل نظر الطعن على الاستفتاء
انتخابات في تركيا

حزب تركي معارض: النتائج ليست نهائية قبل نظر الطعن على الاستفتاء

الأحد، 16 ابريل 2017 09:10 م
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أعلن حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض أن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم الأحد ليست نهائية إلا بعد النظر في الطعن الذي سيقدمه الحزب إلى لجنة الاستفتاء العليا.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية مساء اليوم الأحد أن 51.20% صوتوا بـ”نعم” لصالح التعديلات الدستورية التركية مقابل 48،80%، وذلك بعد فرز ما يقرب من 99.99% من صناديق الاقتراع.

وأدلى الأتراك اليوم بأصواتهم على استفتاء تاريخي، حول تعديلات دستورية، منها إلغاء منصب رئيس الحكومة، ما سيعزز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد يغيير شكل النظام السياسي بتركيا.

ودعا نحو 55.3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم، في 81 ولاية، ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ “نعم” أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).

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