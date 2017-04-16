صحيفة بريطانية: كوريا الشمالية تستعد لتجربة نووية خلال 10 أيامالأحد، 16 ابريل 2017 09:06 م
كشفت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية أن كوريا الشمالية عازمة على المضي قدما في اختبار صاروخي نووي آخر الأسبوع المقبل بعد فشل الإطلاق الأخير الليلة الماضية.
وذكرت التقارير أنه من المتوقع أن يجرى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون خططًا لإجراء تجربة نووية لكوريا الشمالية في غضون عشرة أيام فقط.
وأضافت أن كوريا الشمالية تعرضت للإهانة العالمية بعد أن انفجرت صواريخه الباليستية المتوسطة أمس “في غضون ثوان” من إطلاق الاختبار.
ويبدو أن زعيم كوريا الشمالية رفض التراجع، على الرغم من أن المنطقة تتجه نحو حرب شاملة مع الولايات المتحدة.
ويعتقد الخبراء أن كيم جونج - أون سيؤجل الموعد في وقت لاحق من هذا الشهر، وربط الإطلاق باحتفال البلاد بعيد المؤسسة العسكرية.
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
بعد فرز 21 % من الأصوات التركية.. 64 % قالوا "نعم"
أعلنت شبكة “روسيا اليوم” في نبأ عاجل لها إنه بعد فرز حو 21 % من الأصوات تبين أن 64 % من الأصوات التركية قالت “نعم” للتعديلات الدستورية الجديدة التى من شأنها توسيع ...Sun, 16 Apr 2017 14:55:30 GMT
-
البنك الأهلي: توقف خدمات البطاقات بأنواعها
يبدأ البنك الأهلي المصري، إجراءات تحديث الخدمات الإلكترونية التى يقدمها، وهو الأمر الذى قد يستتبعه تأثر أو توقف خدمات البطاقات بأنواعها “ائتمان – خصم – مرتبات – ...Sun, 16 Apr 2017 11:27:14 GMT
-
الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
تأجيل محاكمة المتهم بقتل «شاب الكافيه» إلى 20 مايو
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب كافيه مصر الجديدة، عقب مشاهدة مباراة كرة القدم بين “مصر والكاميرون”، لجلسة 20 مايو، ...Sun, 16 Apr 2017 11:27:14 GMT
-
توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، وقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بشكل كامل. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شركة توزيع الكهرباء - التي ...Sun, 16 Apr 2017 12:11:25 GMT
-
حبس 3 متهمين في تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية 15 يوما
أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا فجر اليوم، بحبس 3 متهمين من عناصر الخلية الإرهابية التي قامت بارتكاب حوادث التفجير ...Sun, 16 Apr 2017 10:46:05 GMT
-
الليلة.. الزمالك في مواجهة الأزمة أمام المقاصة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، مباراة في غاية الصعوبة أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ...Sun, 16 Apr 2017 06:43:00 GMT
-
حيثيات قبول طعن «سيدة المطار» على حبسها 4 سنوات
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس المحكمة، قبول طعن ياسمين النرش في اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة بمطار القاهرة، وحيازة مواد مخدرة وإعادة ...Sun, 16 Apr 2017 08:09:36 GMT