كشفت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية أن كوريا الشمالية عازمة على المضي قدما في اختبار صاروخي نووي آخر الأسبوع المقبل بعد فشل الإطلاق الأخير الليلة الماضية.

وذكرت التقارير أنه من المتوقع أن يجرى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون خططًا لإجراء تجربة نووية لكوريا الشمالية في غضون عشرة أيام فقط.

وأضافت أن كوريا الشمالية تعرضت للإهانة العالمية بعد أن انفجرت صواريخه الباليستية المتوسطة أمس “في غضون ثوان” من إطلاق الاختبار.

ويبدو أن زعيم كوريا الشمالية رفض التراجع، على الرغم من أن المنطقة تتجه نحو حرب شاملة مع الولايات المتحدة.

ويعتقد الخبراء أن كيم جونج - أون سيؤجل الموعد في وقت لاحق من هذا الشهر، وربط الإطلاق باحتفال البلاد بعيد المؤسسة العسكرية.