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محافظ الغربية: "أنا اتفتشت"
اللواء أحمد ضيف صقر

محافظ الغربية: "أنا اتفتشت"

الأحد، 16 ابريل 2017 09:22 م
كتب - متابعات

أكد اللواء أحمد ضيف، محافظ الغربية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواجد اليوم في مطرانية طنطا، وغيّر اسم الكنيسة إلى ماجرجس والشهداء.

وقال في مدخلة هاتفية ببرنامج “صح النوم”، المذاع عبر قناة “LTC”، مساء الأحد، أن هناك تعليمات لحراس أمن الكنائس بمنع دخول أي شخص بدون مروره على البوابة الإلكترونية، موضحًا أنه شخصيًا تعرض للتفتيش أثناء زيارته للبابا تواضروس.

وأشار محافظ الغربية إلى مشاركته اليوم في تشييع جثمان أحد شهداء تفجير مركز تدريب طنطا، والتي شهدت تكدس كبير لأهالي القرية والقرى المجاورة، حتى وصول الجثمان إلى مثواه الأخير.

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