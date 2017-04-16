جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملايين، لحملته الانتخابية لعام 2020، بعد أقل من 100 يوم، منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وقالت صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية: إن لجنة الانتخابات الرئاسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حصلت على نحو 5.7 مليون جنيه إسترليني (7.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017.

وتأتي معظم هذه الأموال من تبرعات صغيرة، بدلا من المتبرعين الأثرياء، ما يشير إلى أن قاعدة الرئيس الأمريكي “المتوسطة”، ستكون أساسية لحملته الانتخابية؛ لإعادة انتخابه.

وقال التقرير: إن أكثر من 2.4 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين دولار) من المساهمات الفردية، هي تبرعات جديدة في الفترة ما بين 1 يناير و31 مارس.

وتأتي هذه الأرقام بالرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من ترامب، ما إذا كان سيطلب إعادة انتخابه في عام 2020.