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رشاد عبده: هذا سبب ارتفاع الأسعار
رشاد عبده

رشاد عبده: هذا سبب ارتفاع الأسعار

الأحد، 16 ابريل 2017 09:11 م
كتب - متابعات

أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن تعويم الجنيه، أدى إلى ارتفاع سعر الدولار خلال يوم واحد من 8.88 جنيهًا إلى 18جنيه، وهذا يعني أن الأسعار لابد أن ترتفع بصورة أكبر من 120% خلال يوم واحد.

وقال في حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على شاشة “الحياة”، مساء الأحد، أن الحكومة كان عليها أن تزيد المخزون من السلع الاستراتيجية قبل اتخاذ مثل هذا القرار، لأن من شأن هذا أن يحافظ على الأسعار.

ولفت إلى أن نتيجة تعويم الجنيه تم زيادة تكلفة الأسمدة من 2000 جنيه لـ3000 جنيه، رغم أن الحفاظ على سعر السماد لم يكن يعني تحقيق خسائر، ولكن الشركات كان تريد تحقيق أكبر قدر من المكاسب بالتصدير للاستفادة من سعر الدولار.

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