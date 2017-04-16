 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 09:16 مساءً
روابط سريعة
"غاية الإحكام في أحاديث الأحكام للطبري".. رسالة ماجستير للباحث أحمد محمد شبل بـ"أصول الدين بالأزهر"
17916955_1409058535824613_1422458236_o

"غاية الإحكام في أحاديث الأحكام للطبري".. رسالة ماجستير للباحث أحمد محمد شبل بـ"أصول الدين بالأزهر"

الأحد، 16 ابريل 2017 09:00 م
كتب - متابعات

حصل الباحث أحمد محمد شبل، على درجة التخصص “الماجستير” بامتياز في علم الحديث الشريف بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، والتي حملت عنوان “كتاب غاية الإحكام في أحاديث الأحكام للمحب الطبري المتوفى 694 هـ”، تحقيق ودراسة من أول ذكر أعلم الصحابة بالحلال والحرام، إلى آخر ذكر المتخذ من الصُّفْرِ.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأساتذة: أ.د الخشوعي الخشوعي محمد، مشرفًا أصليًا، أ.د محمود السيد سلامة،مشرفًا مشاركًا، أ.د مصطفى حسن أبو الخير، مناقشًا داخليًا، أ.د محمود رشاد خليفة، مناقشًا خارجيًا.

وقد اشتملت الرسالة على مقدمةٍ وقسمينِ وخاتمةٍ وفهارسَ علميةٍ، أما المقدمةُ ففيها أهميةُ الموضوعِ، وأسبابُ اختيارِه، والدراساتُ السابقةُ فيه وخُطةُ البحثِ، وأما القسمُ الأولُ: فهو دراسةٌ عن المؤلِّفِ والكتابِ: وفيه فصلان: الفصلُ الأولُ: دراسةٌ عن المؤلِّفِ، الفصلُ الثاني: دراسةٌ عن الكتاب.

وأما القسمُ الثاني: فهو قسم التحقيقِ،ويشمل مايلي:

أولا: تحقيقُ تسمية الكتاب، وإثباتُ نسبته إلى مؤلفه، والتعريفُ بالنسخ التي اعتمد عليها وعلاماتِ توثيقها، ثم بيانُ المنهج في التحقيق، والتخريج، والدراسة.
ثانيا: التمهيد، والنصُّ المحققُ: من أول ذكر أعلم الصحابة بالحلال والحرام إلى آخر ذكر المتخذ من الصفر.

ثم ذيل الباحث الرسالة بخاتمةٍ لأهم النتائجِ والتوصياتِ والفهارسِ العلمية.

ومن أهمية الرسالة: أنها تسد حاجة عموم المسلمين، ببيان حكم الله تعالى في أمور دينهم، كما تسد حاجة طلبة العلم بتيسير سبل الوصول إليه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3