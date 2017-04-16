"غاية الإحكام في أحاديث الأحكام للطبري".. رسالة ماجستير للباحث أحمد محمد شبل بـ"أصول الدين بالأزهر"الأحد، 16 ابريل 2017 09:00 م
حصل الباحث أحمد محمد شبل، على درجة التخصص “الماجستير” بامتياز في علم الحديث الشريف بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، والتي حملت عنوان “كتاب غاية الإحكام في أحاديث الأحكام للمحب الطبري المتوفى 694 هـ”، تحقيق ودراسة من أول ذكر أعلم الصحابة بالحلال والحرام، إلى آخر ذكر المتخذ من الصُّفْرِ.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأساتذة: أ.د الخشوعي الخشوعي محمد، مشرفًا أصليًا، أ.د محمود السيد سلامة،مشرفًا مشاركًا، أ.د مصطفى حسن أبو الخير، مناقشًا داخليًا، أ.د محمود رشاد خليفة، مناقشًا خارجيًا.
وقد اشتملت الرسالة على مقدمةٍ وقسمينِ وخاتمةٍ وفهارسَ علميةٍ، أما المقدمةُ ففيها أهميةُ الموضوعِ، وأسبابُ اختيارِه، والدراساتُ السابقةُ فيه وخُطةُ البحثِ، وأما القسمُ الأولُ: فهو دراسةٌ عن المؤلِّفِ والكتابِ: وفيه فصلان: الفصلُ الأولُ: دراسةٌ عن المؤلِّفِ، الفصلُ الثاني: دراسةٌ عن الكتاب.
وأما القسمُ الثاني: فهو قسم التحقيقِ،ويشمل مايلي:
أولا: تحقيقُ تسمية الكتاب، وإثباتُ نسبته إلى مؤلفه، والتعريفُ بالنسخ التي اعتمد عليها وعلاماتِ توثيقها، ثم بيانُ المنهج في التحقيق، والتخريج، والدراسة.
ثانيا: التمهيد، والنصُّ المحققُ: من أول ذكر أعلم الصحابة بالحلال والحرام إلى آخر ذكر المتخذ من الصفر.
ثم ذيل الباحث الرسالة بخاتمةٍ لأهم النتائجِ والتوصياتِ والفهارسِ العلمية.
ومن أهمية الرسالة: أنها تسد حاجة عموم المسلمين، ببيان حكم الله تعالى في أمور دينهم، كما تسد حاجة طلبة العلم بتيسير سبل الوصول إليه.
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