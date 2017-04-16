يَفتح برنامج “مساء DMC”، الذي تُقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شبكة قنوات “DMC”، مَلف المَناهج الدراسية، التي تُدرس داخل كافة المراحل التعليمية بالأزهر الشريف بداية من المرحلة الإبتدائية وصولاً إلى الجامعة، بعد زيادة المُطالبات خلال الفترة الأخيرة بضرورة تنقيح مناهج الأزهر بدعوة كونها تُدرس الأفكار المُتطرفة.

وتستعرض الحصري، كافة وجهات النظر حول ما إذا كانت هذه المناهج بكليات جامعة الأزهر تدعو إلى الوسطية أم يَشوبها بعض النصوص التي تُحرض على العنف، وذلك باستضافة عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبد الله النجار، وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الدكتور علي الأزهري، والمفكر والباحث الإسلامي أحمد عبده ماهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الشحات الجندي، والدكتور حامد عبد الله حامد، عضو هيئة التدريس بجامعه القاهرة.