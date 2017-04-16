 Moheet on google
الأحد 16 ابريل 2017 09:13 مساءً
روابط سريعة
الليلة.. "الحصري" تفتح ملف مناهج الأزهر على "مساء DMC"
الاعلاميه ايمان الحصري

الليلة.. "الحصري" تفتح ملف مناهج الأزهر على "مساء DMC"

الأحد، 16 ابريل 2017 08:58 م
كتب - متابعات

يَفتح برنامج “مساء DMC”، الذي تُقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على شبكة قنوات “DMC”، مَلف المَناهج الدراسية، التي تُدرس داخل كافة المراحل التعليمية بالأزهر الشريف بداية من المرحلة الإبتدائية وصولاً إلى الجامعة، بعد زيادة المُطالبات خلال الفترة الأخيرة بضرورة تنقيح مناهج الأزهر بدعوة كونها تُدرس الأفكار المُتطرفة.
وتستعرض الحصري، كافة وجهات النظر حول ما إذا كانت هذه المناهج بكليات جامعة الأزهر تدعو إلى الوسطية أم يَشوبها بعض النصوص التي تُحرض على العنف، وذلك باستضافة عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبد الله النجار، وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الدكتور علي الأزهري، والمفكر والباحث الإسلامي أحمد عبده ماهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الشحات الجندي،  والدكتور حامد عبد الله حامد، عضو هيئة التدريس بجامعه القاهرة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3