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الأحد 16 ابريل 2017 09:16 مساءً
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بالفيديو.. أنصار أردوغان يستقبلون نتائج الاستفتاء بالأغاني
التعديلات الدستورية التركية - اردوغان

بالفيديو.. أنصار أردوغان يستقبلون نتائج الاستفتاء بالأغاني

الأحد، 16 ابريل 2017 09:00 م
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بثت قناة روسيا اليوم الإخبارية مقطعا مصورا المسيرات الحاشدة والهتافات في شوارع تركيا التي نظمها أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب إعلان تصويت 51.2% بـ “نعم” لصالح التعديلات الدستورية بعد فرز 99% من الصناديق.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن 51.22% صوتوا بـ«نعم»، لصالح التعديلات الدستورية التركية، مقابل 48.78%، وذلك بعد فرز ما يقرب من 99،96% من صناديق الاقتراع.

وأدلى الأتراك اليوم بأصواتهم على استفتاء تاريخي، حول تعديلات دستورية، منها إلغاء منصب رئيس الحكومة، ما يعزز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد يغير شكل النظام السياسي بتركيا.

ودعي نحو 55.3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم، في 81 ولاية، ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ “نعم” أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).



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