عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس اليوم الأحد، اجتماعا لمستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر.

وتناول الاجتماع جملة من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول اعماله والمتضمنة القضايا الوطنية والمصيرية لتحديد خيارات الشعب وبناء مستقبل اليمن الاتحادي الجديد المبني على الشراكة والعدالة والمساواة والحكم الرشيد التي اجمع عليها الشعب من خلال مخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد التي انقلب عليها تحالف الحوثي وصالح.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن “هادي” قدم في الاجتماع صورة موجزة لمجمل الاوضاع والتطورات التي تشهدها البلد على مختلف المستويات ومنها ما يتصل بالجوانب الميدانية التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم واسناد من الاشقاء في التحالف العربي في مختلف الجبهات ومواقع الشرف والبطولة والفداء. ونوه بالتضحيات الجسيمة والدماء الزكية التي تسفك في محراب الدفاع عن الارض والعرض والمصير المشترك.

ووضع الرئيس اليمني الاجتماع امام لقاءاته ومشاوراته مع الاشقاء والاصدقاء بما يحقق تطلعات الشعب اليمني والهادفة الى تحقيق الامن والسلام والاستقرار المنشود والمرتكز على المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

كما تناول الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات الهامه واتخاذ بشأنها ما يلزم في ضوء الملاحظات الهادفة الى اثرائها وتعزيز وحدة الصف الوطني.