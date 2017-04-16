أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق، نتائج جوائز الإبداع العراقي في دورتها الثانية، وذلك في حفل نظمته الوزارة مساء أمس السبت، بحضور وزير الثقافة العراقي فرياد رواندزي، وعدد من الشخصيات السياسية و البرلمانية بالإضافة إلى مستويات ثقافية متنوعة.

وتضم الجائزة عدة أنواع إبداعية وهي “السرد، والشعر، والإخراج السينمائي، والتمثيل، والتأليف الموسيقي، والنحت، والترجمة، وتاريخ الحضارة و المثيولوجيا العراقية، والتصوير الفوتوغرافي.”

وفاز بجائزة السرد الروائي العراقي وارد بدر السالم ، كما حصد الشاعر عمر السراي جائزته عن فرع الشعر عن قصيدة وطنية قدمها للمسابقة، أما جائزة الإخراج السينمائي حصدها المخرج رعد مشتت عن فلم “صمت الراعي”، وجائزة التأليف الموسيقي كانت من نصيب المايسترو محمد أمين عزت.

وعن دورها في مسرحية “يارب”، حصدت الفنانة العراقية سهى سالم جائزة التمثيل، وحصد النحات العراقي مرتضى حداد جائزته عن فرع النحت، وحصل المترجم كامل عويد جائزة فرع الترجمة عن ترجمته رواية “الرقة”، أما في مجال تاريخ الحضارة والميثيولوجيا العراقية فقد كانت من نصيب كتاب “قصخون الغرام” للكاتب محمد غازي الأخرس، أما جائزة صور الذاكرة، حصد المصور الفوتوغرافي “أكرم جرجيس” جائزته عن فرع الفوتوغراف