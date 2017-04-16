صدر حديثًا عن دار بتانة للنشر ديوان «لا وردة للحرب» للشاعرة أمل جمال، الذي يخرج من رحم الصراعات والحروب التي يشهدها العالم.

وأمل جمال شاعرة، مترجمة، وكاتبة لقصص الأطفال، صدر لها في السابق دواوين: «لا أسميك»، «من أجل سحابة»، و«كأنها أنا».

كما صدر لها ترجمة لمختارات مترجمة للشاعر الأمريكي سام هاميل، وكتاب «الجنة تقريبًا» للشاعر الأمريكي سام هاميل، بالإضافة للعديد من المجموعات القصصية للأطفال.