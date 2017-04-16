أعلن حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، عن التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة أسوان، المُقرر لها فى التاسعة والربع من مساء اليوم، الأحد، بأسوان فى الجولة الـ22 للدورى العام.

ويضم التشكيل كلا من: شريف إكرامى، على معلول، محمد نجيب، سعد سمير، أحمد فتحى، حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد، ميدو جابر، أجاى وكوليبالى.

ويحتل الأهلي قمة الدورى برصيد 61 نقطة، فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.