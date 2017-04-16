قرّر نادي الزمالك منع لاعبي الفريق الأبيض من الإدلاء بتصريحات إعلامية.

جاء ذلك عقب إعلان قرار الانسحاب رسميًا من لقاء مصر المقاصة الذي كان محددًا له في السابعة من مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، في الجولة 22 من مؤجلات الدوري الممتاز.

وخاض فريق الزمالك التدريبات عصر اليوم تحت قيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للأبيض‫ بحضور مرتضي منصور رئيس النادي.

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أعلن أمس أن فريقه لن يذهب لملعب بتروسبورت من أجل لقاء اليوم أمام المقاصة، وهو ما تم بالفعل مساء اليوم‫؛‬ حيث حضر الفريق المنافس فقط‫؛‬ ومن ثم انتظر حكم اللقاء محمد فاروق 20 دقيقة بعد الساعة السابعة المحددة لانطلاق المباراة، ومن بعدها أطلق صافرته بانتهاء اللقاء وإثبات عدم حضور الأبيض.

وكان الزمالك والمقاصة أرسلا في وقت سابق خطابا إلى الجبلاية من أجل تأجيل لقاء الفريقين إلى وقت لاحق وهو ما تم رفضه من قبل اتحاد الكرة. وأرسل الاتحاد خطابا رسميا إلى ناديي الزمالك ومصر المقاصة، يؤكد من خلاله على إقامة مباراة الفريقين في موعدها المحدد لها اليوم الأحد.

