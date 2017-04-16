قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها اليوم الأحد، برئاسة المستشار على موسى، وعضوية المستشارين، أسامة حسن ربيع ومحمد مصطفى محجوب، وسكرتارية أحمد رمزى، إحالة المتهمين الأربعة، بقتل سائق جرار زراعى لسرقته، لفضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت المحكمة جلسة 18 مايو للنطق بالحكم.

وتعود أحداث القضية رقم 6610 لسنة 2014 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، بوصول “محمود أمين محمد” سائق لمستشفى التأمين الصحى جثة هامدة.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط قسم أول العاشر من رمضان، قيام كل من “إبراهيم أ م ح” و”رشاد ع ب ع” و”عصام ف ع و” و”عماد ش ع” جميعهم مقيمون العاشر من رمضان، بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وجهزوا لذلك سلاحا أبيض وعصى، وتعدوا عليه بالضرب المبرح، لسرقة الجرار الزراعى عهدته منه، وتوصلت جهود ضباط قسم أول العاشر إلى هوية المتهمين وتم ضبطهم، وبعرضهم على نيابة العاشر من رمضان، قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.