أعلنت وزارة الداخلية، فى بيانٍ جديد لها أصدرته مساء اليوم الأحد، ضبط خلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من المواد المتفجرة.

ويأتى ذلك وفق بيان “الداخلية”؛ استمرارًا للجهود المبذولة لملاحقة الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى، والتى أسفرت مؤخرًا عن ضبط العديد من عناصره المرتكبين للعديد من الحوادث الإرهابية”.

وتوافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد صدور تكليفات من قيادات الإخوان بالخارج للقيادات داخل البلاد، بتشكيل مجموعات لهذه الكيانات بمحافظات: دمياط، والبحيرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، لتنفيذ سلسلة من التفجيرات والعمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة، ومنشآتها الحكومية، والمسيحية، وعدد من الشخصيات العامة، ورجال الشرطة، بهدف إحداث حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار، والعمل على تأجيج الفتن الداخلية.

وضبطت قوات الأمن 13 إرهابيًا من تلك العناصر المسلحة فى الإطار القانونى، وهم كل من: بلال عاطف خالد الزيات مواليد 1/9/1993 – طالب يقيم البصارطة مركز دمياط، وعلاء إبراهيم محمد الصياد مواليد 19/12/1987 حاصل على بكالوريوس حاسبات يقيم البصارطة بمركز دمياط، وأحمد عاشور حلمى الصياد مواليد 1/1/2001 نجار، يقيم البصارطة مركز دمياط،و على إبراهيم محمد الصياد مواليد 14/1/1991 طالب، يقيم البصارطة مركز دمياط، و محمد حماد عبد الغنى سليم مواليد 15/4/1986 نجار موبيليا يقيم البصارطة مركز دمياط، وأحمد زكريا فهمى الشويخى مواليد 4/8/1999 دبلوم صنايع ويعمل استورجى، يقيم البصارطة مركز دمياط،و حسن حسن خالد الزيات مواليد 1/10/1998، طالب ويعمل نجار موبيليا يقيم البصارطة مركز دمياط، ورفعت رفعت محمد العربى أبو غزالة مواليد 1/6/1993 طالب بكلية الشريعة والقانون جامعة طنطا ويقيم البصارطة مركز دمياط، وأحمد مصطفى السيد خليل مواليد 17/1/1991 مهندس يقيم بشارع أحمد أبو سليمان ثان الرمل الإسكندرية، ومحمد عبد العاطى الحمادى على مواليد 12/2/1988 عامل بمخزن الشركة المصرية للصناعات الغذائية، يقيم بـ3 شارع التقوى من مسجد عباد الرحمن الدخيلة الإسكندرية، وعادل جمعة صالح محمد الجزار مواليد 6/8/1980 دبلوم صنايع يقيم بـ38 شارع رضا رشيد القبارى مينا البصل الإسكندرية، وأحمد محمد إبراهيم السملاوى مواليد 3/11/1988 نقاش يقيم بأرض الخوجة الرمل ثان الإسكندرية، ومحمد مجدى إسماعيل حسن مواليد 5/3/1975 نقاش يقيم بشارع شعوط أبو سليمان ثان الرمل الإسكندرية.

وحددت القوات مزرعتين بنطاق محافظتى البحيرة، والإسكندرية يمتلكهما القياديين شكرى نصر محمد البر، ورجب عبده عبده مغربى “مسئولا التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، عبارة عن العديد من المخابئ السرية تحت الأرض، يستخدمها الإرهابيون كأوكار لتصنيع العبوات المتفجرة، وتخزين الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها، لحين تسليمها للعناصر المنفذة للحوادث الإرهابية.

وتم توجيه القوات اللازمة بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية ورجال الحماية المدنية وفرق المفرقعات لاستهداف وتفتيش المزرعتين عقب استئذان نيابة أمن الدولة.

وأسفرت النتائج عن ضبط عدد من أجهزة تصنيع مادة RDX شديدة الانفجار تُسْتَخْدَم فى تصنيع العبوات المتفجرة، وكميات هائلة من بودرة وعجينة RDX، ووعاء حديدى كبير الحجم يستخدم فى تكثيف الحمض الخاص بمادة RDX، وأعداد كبيرة من البنادق الآلية، والأسلحة الرشاشة، والخرطوش، وبنادق FN، والسلاح الجرينوف المتعدد، والطبنجات 9 مم بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر والخزن الخاصة بها.

وضبطت القوات ألغام أرضية مضادة للأفراد، مدون عليها عبارات باللغة الفارسية، وقنابل F1 يدوية، وكميات كبيرة من القِطَع الحديدية صغيرة الحجم، و”رلمان البلى” يُسْتَخْدَم فى تجهيز العبوات الناسفة، وكميات كبيرة من بوادئ الانفجار معدة للاستخدام وتحت التجهيز، ودوائر توصيل كهربائية ومعدات للتفجير عن بعد، وكميات كبيرة تزن نصف طن من مادة نترات الصوديوم، وكمية من مادة TATB شديدة الانفجار، و12 مفجرًا حربيًا يستخدم فى إعداد الأحزمة الناسفة، وعدد كبير من العبوات الناسفة مختلفة الأحجام جاهزة للتفجير، وهياكل عبوات متفجرة بداخلها قطع حديدية صغيرة الحجم، وكمية من حمض النايتريك، وأقماع نحاسية تستخدم فى تكبير وتوجيه الموجة الإنفجارية، ونظارة مزودة بكاميرا وكارت ميمورى “محمل عليه بعض الأهداف المزمع استهدافها”، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات والآلات المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة.

واتخذت قوات الأمن الإجراءات القانونية، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها، وجارى ملاحقة العناصر الهاربة السابق الإعلان عن صورهم وبياناتهم، كما تهيب الوزارة بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أية معومات تسهم فى ضبطهم.