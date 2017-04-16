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أسوان يعلن تشكيلته لمواجهة الزمالك
فريق اسوان

أسوان يعلن تشكيلته لمواجهة الزمالك

الأحد، 16 ابريل 2017 08:23 م

أعلن أسامة عرابي المدير الفني لأسوان عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر في تمام التاسعة والربع على ستاد أسوان، ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري العام.
وجاء التشكيل كالتالي:
رضا السيد، حمادة السيد، السيد الشبراوي، أحمد شديد، إيهاب المصري، معاذ الحناوي، رزاق سيسه، محمد رزق، حسام جلال، جبروم وبا، علاء البدري.
بينما جاءت دكة البدلاء كلا من: حسام عبد العال، باسم عيد، محمد خليفة، عصام سعد، جون أوناكا، عمار شحاتة، مصطفى البدري.

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