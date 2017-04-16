أعلن أسامة عرابي المدير الفني لأسوان عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر في تمام التاسعة والربع على ستاد أسوان، ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالي:

رضا السيد، حمادة السيد، السيد الشبراوي، أحمد شديد، إيهاب المصري، معاذ الحناوي، رزاق سيسه، محمد رزق، حسام جلال، جبروم وبا، علاء البدري.

بينما جاءت دكة البدلاء كلا من: حسام عبد العال، باسم عيد، محمد خليفة، عصام سعد، جون أوناكا، عمار شحاتة، مصطفى البدري.