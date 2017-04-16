قال الحكم الدولى محمد فاروق والذى تم تكليفه من قبل لجنة الحكام باتحاد الكرة بإداراة مباراة الزمالك ومصر المقاصة إن الطاقم التحكيمي سوف يلتزم بتطبيق اللائحة فى التعامل مع المباراة وفق الاحداث .

وأكد فاروق فى تصريحات تلفزيونية قبل موعد المباراة، أن اللائحة تلزم الحكم أن ينتظر 20 دقيقة بعد موعد بداية المباراة الرسمى وبعدها يتم إطلاق صافرة النهاية بإعلان الفريق المنسحب خاسرا بهدفين دون رد.

يذكر أن الزمالك رفض توجه الفريق إلى ملعب أستاد بتروسبورت لمواجهة المقاصة وتمسك بعدم خوض المباراة اليوم على ان تقام الثلاثاء.