ذكرت مصادر رئاسية اليوم الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصل برئيس الوزراء بن علي يلدريم وزعيم الحزب القومي لتهنئتهما على نتيجة الاستفتاء الذي أجري اليوم والتي كانت “واضحة”.

وقالت مصادر في مكتب إردوغان: “إنه أبلغ يلدريم أنه ممتن للأمة لإظهار إرادتها في الاستفتاء”.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه مع إحصاء 98.2 % من صناديق الاقتراع صوت 51.31 % من الأصوات لصالح التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئاسة.