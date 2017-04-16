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مطرانية طنطا تتحدى الإرهاب وتقرر9 أبريل عيدا للشهداء
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مطرانية طنطا تتحدى الإرهاب وتقرر9 أبريل عيدا للشهداء

الأحد، 16 ابريل 2017 08:48 م

قرر الانبا بولا أسقف طنطا وتوابعها  اعتبار يوم  9 أبريل من كل عام عيداً لشهداء طنطا الأبرار تحتفل به جميع كنائس الإيبارشية  تحديا للارهاب وتقديرا لارواح وذكرى الشهداء .

جاء ذلك في القرار الأسقفي رقم 16 لسنه 2017، كما تضمن نص القرار تغيير اسم كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بطنطا إلى كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس وشهداء طنطا الأبرار .

وشمل القرار إصدار كتاب يتضمن أحداث هذا اليوم مع توثيق سيرة كل شهيد من شهدائنا الأبرار، مطالبا مجلس إدارة الكاتدرائية تغيير الاسم في جميع مكاتبات الكنيسة ومستنداتها.

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